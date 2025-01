A Piedimulera si brucia il "Falò d'la vegia"

A Piedimulera il giorno dell'Epifania torna ad accendersi il fuoco che brucerà il fantoccio "d'la vegia". Il tradizionale falò si terrà la sera del 6 gennaio: l'appuntamento è per le 20.30 in piazza Morandini, da dove partirà il corteo con la storica fiaccolata sino al torrente Anza. Qui sarà poi acceso il rogo dove sarà bruciato il fantoccio come buon auspicio. A concludere la festa la distribuzione di calze, cioccolata e vin brulé. Il "Falò d'la vegia" è organizzato dagli Amici in Piazza.