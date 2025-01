Sarà ristrutturato un immobile in via Marconi: ospiterà un alloggio per anziani

Il comune di Villadossola ha avviato la procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di via Marconi, a seguito di una convenzione stipulata con il Ciss Ossola e il Ciss Cusio. L’intervento è finanziato, per un totale di 1,2 milioni di euro, grazie a fondi del Pnrr Next Generation Eu.

La ristrutturazione è suddivisa in due lotti differenti: il primo, dal costo di 710mila euro, prevede la realizzazione di alloggi per anziani non autosufficienti; il secondo, invece, ha un costo di 500mila euro e riguarda la realizzazione di una stazione di posta. La gara di appalto sarà unica per entrambi i lotti.