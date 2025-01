La federazione pensionati Cisl del Piemonte orientale si riunisce a Verbania

La federazione territoriale pensionati Cisl del Piemonte Orientale ha convocato per martedì 14 gennaio l’assemblea precongressuale. L’incontro è in programma per le 9.30 all’hotel Sant’Anna a Verbania.

Il coordinatore Silvano Di Stefano invita tutti gli iscritti a partecipare, in quanto si tratta di un’assemblea dal valore importante: “Eleggerà – spiega - i delegati che dovranno partecipare ai congressi delle strutture superiori, che a loro volta eleggeranno i dirigenti sindacali e indicheranno le problematiche che si dovranno affrontare nei prossimi 4 anni per meglio tutelare tutti noi iscritti sulla sanità, sulla non autosufficienza, sul potere di acquisto delle pensioni e retribuzioni, cercando nuove risorse combattendo l'evasione fiscale e il sommerso, tassando gli extraprofitti e tutte le altre tematiche socio economiche. Inoltre, si dovrà votare anche il nuovo Coordinamento Rls e coordinatore di Verbania è indispensabile la presenza di tutti gli iscritti. Non lasciamo che altri decidano per noi, partecipiamo attivamente perché anche con la presenza si garantisce una maggiore democrazia”.