Tribunale di Verbania, manca metà del personale

E’ la carenza di personale il problema del Tribunale di Verbania. Lo denuncia nella lettera di fine 2024 agli iscritti il presidente dell’Ordine degli avvocati del Verbano Cusio Ossola, Paolo Ricci. Che sottolinea come ‘’desti sempre maggiore preoccupazione la situazione delle piante organiche amministrative del nostro Tribunale’’ rimarcando come proprio a fine anno abbiamo lasciato ‘’il loro ruolo due funzionari molto preparati che hanno lavorato con profitto per il nostro Tribunale per oltre vent’anni’’

Ricci allega una tabella nella quale si evidenzia come la pianta organica del Tribunale abbia carenze del 50 per cento, con un totale di 23 posti coperti su un organico previsto di 46. Un po’ meglio va per l’ufficio del Giudice di pace con l’80 per cento dei posti coperto e l’Unpe (ufficio notificazioni, esecuzioni, protesti) col 61 per cento.

‘’Sono oggettivamente numeri preoccupanti – scrive Ricci - che rendono complicato il lavoro delle Cancellerie, fortunatamente supportate dai preziosi 6 addetti dell’Ufficio del Processo che da quest’estate operano all’interno del nostro Tribunale in ausilio ai magistrati, ma che sono per loro natura figure diverse dagli operatori amministrativi oltre che non necessariamente stabili. Va precisato che i numeri delle scoperture delle cancellerie degli altri Tribunali del distretto, oggetto di una ricerca che l’Unione Regionale sta per rendere pubblica, grossomodo si assomigliano (a parte il Tribunale di Torino che ha percentuali migliori) e ciò sta ad indicare come il problema non sia certamente solo del Tribunale di Verbania e, in realtà, nemmeno del nostro Distretto’’.