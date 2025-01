Gal Laghi e Monti, aperto il bando per sostenere le nuove start up

Gal Laghi e Monti ha pubblicato il bando Sre04 “Start up non agricole”. Si tratta di un’iniziativa pensata per dare impulso alla nascita di nuove attività imprenditoriali nelle zone rurali del territorio. il bando si inserisce nella strategia di sviluppo locale “Nets – nuove economie territoriali sostenibili fra laghi e monti” e rappresenta un'occasione per rivitalizzare le economie locali, promuovere la diversificazione del tessuto economico e contrastare lo spopolamento.

Il bando prevede un premio di 30.000 euro, erogato in due rate: un acconto del 50% e un saldo. L’erogazione del saldo è subordinata alla corretta realizzazione degli interventi minimi previsti nel piano aziendale e all’avvio dell’attività di impresa. Il bando si rivolge a persone fisiche - disoccupati, inattivi o occupati tra i 18 e i 60 anni che intendano avviare una nuova attività imprenditoriale – oppure microimprese neocostituite (iscritte al Registro Imprese da non più di 180 giorni al momento della presentazione della domanda).

Le domande possono essere presentate dal 7 febbraio al 9 maggio. Le attività finanziabili possono riguardare diversi settori: turismo (strutture ricettive, ristorazione, servizi di supporto al turista), servizi (sociosanitari, educativi, per l’infanzia, tecnologici, per le imprese), selvicoltura (servizi svolti da imprese non agricole) o attività produttive legate all’artigianato locale. Non sono invece ammesse nuove imprese agricole o agrituristiche.

Ai fini dell’ammissibilità delle domande, i richiedenti dovranno aver seguito e concluso positivamente il percorso di supporto alla creazione d’impresa realizzato dalla regione Piemonte “Mettersi in proprio”.