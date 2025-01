In arrivo risorse per progetti di Intelligenza artificiale al terzo settore

È disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'Avviso 3/2024 per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale destinati a progetti di intelligenza artificiale (IA). Le risorse sono destinate a iniziative di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e fondazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), singolarmente o in partenariato, anche attraverso le reti associative.

Il fondo previsto dal codice del Terzo settore (art. 72 dlgs 117/2017) destina 2.500.000 di euro per promuovere un uso etico, sicuro e inclusivo dell’IA, con particolare attenzione a:

Salute e benessere : uso etico delle nuove tecnologie;

: uso etico delle nuove tecnologie; Educazione di qualità : iniziative educative per giovani e famiglie sull'uso consapevole dell'IA;

: iniziative educative per giovani e famiglie sull'uso consapevole dell'IA; Uguaglianza di genere : competenze in IA per giovani donne;

: competenze in IA per giovani donne; Crescita economica: conoscenze in IA per l'occupazione giovanile.

I progetti devono coinvolgere almeno 10 regioni e durare tra 12 e 18 mesi. Nello specifico, il finanziamento ministeriale copre tra 250.000 euro e 600.000 euro per progetto, con una quota massima dell'80% del costo totale per Odv e Aps, e del 50% per le fondazioni. Il cofinanziamento deve essere almeno del 20% per Odv e Aps, e del 50% per le fondazioni.

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I progetti saranno valutati in base a criteri di esperienza, caratteristiche del progetto, innovatività e cofinanziamento. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito del Ministero. Le proposte finanziate saranno soggette a monitoraggio semestrale e finale, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o inviare quesiti tramite Pec.

È possibile prendere della modulistica per inoltrare istanza di partecipazione mediante apposita Piattaforma disponibile dalle ore 12.00 del 29 gennaio 2025 sino alle 16.00 del 4 marzo 2025. Per maggiori informazioni clicca qui.