Montecrestese inaugura il Punto Digitale Facile

Il comune di Montecrestese annuncia l’attivazione del Punto Digitale Facile, un’iniziativa che rappresenta un passo avanti per l’inclusione digitale nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Dal 15 gennaio i cittadini possono avere accesso a un servizio gratuito pensato per migliorare la loro sicurezza e autonomia nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Presso il Punto Digitale Facile, facilitatori esperti sono a disposizione per supportare i cittadini in diverse attività, tra cui: l’uso di dispositivi come smartphone, tablet e pc; la gestione di strumenti di messaggistica istantanea e videochiamate; l’utilizzo della posta elettronica; effettuare pagamenti online in sicurezza; accedere ai servizi online della pubblica amministrazione; usare piattaforme socio-assistenziali e socio-sanitarie; gestire l’identità digitale tramite Spid, Cie o Cns; ricevere assistenza per i servizi scolastici digitali.

Questo progetto mira a colmare il divario digitale, aiutando tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età o livello di esperienza tecnologica, a sfruttare le opportunità offerte dal mondo digitale.

Il Punto Digitale Facile è presente in diverse località del Verbano Cusio Ossola, tra cui le biblioteche di Verbania, Omegna e Domodossola, oltre a punti dedicati a Santa Maria Maggiore, Villadossola, Vanzone e altre sedi. L’iniziativa è parte di un impegno più ampio volto a promuovere l’accessibilità e l’inclusione digitale, consentendo a tutti di sentirsi più a proprio agio nell’affrontare le sfide della tecnologia moderna.

Visita il Punto Digitale Facile nelle sedi più vicine a te e scopri come semplificare la tua vita digitale con il supporto di esperti pronti ad aiutarti. Per maggiori informazioni, contatta il comune di Montecrestese o visita il sito ufficiale.