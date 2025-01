Pnrr, Uncem sugli asili nido: "Preoccupa la mancanza di risorse per la gestione"

“Sugli asili nido e i finanziamenti del Pnrr vengono evidenziati oggi da molti organi di stampa i problemi relativi a ritardi nell'investimento e al possibile definanziamento della componente del Piano. Uncem è pronta a sostenere i comuni beneficiari di risorse per accelerare e aumentare la spesa nei tempi previsti”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

“Uncem non aveva apprezzato – prosegue - le modalità di bandi come quello sugli asili nido, che chiedeva ai piccoli comuni procedure di gestione aggravate rispetto ai grandi centri. Uncem aveva chiesto venissero considerate le aggregazioni esistenti, per montare nuovi servizi formativi ed educativi 0-18, ovvero unioni montane, unioni di comuni, comunità montane. Di certo, a preoccupare i comuni e a frenare le iniziative, i nuovi investimenti su questo ordine di scuola, è il fatto che i comuni, anche in forma aggregata, non hanno risorse correnti per gestire l'asilo".

"Avevamo già ribadito al ministro competente per materia, in diverse occasioni - sottolinea Bussone - una questione fondamentale: il problema degli asili nido non è solo la costruzione, non sono gli immobili, bensì sono i costi di gestione che sono totalmente a carico dei comuni. A differenza di tutti gli altri ordini di scuola l'asilo nido è l'unico per il quale anche tutto il personale è a carico dei comuni e con le rette degli utenti si coprono meno del 50% dei costi, per cui molti comuni decidono di rinunciare a quel servizio. Come fare a crearne di nuovi, in piccoli comuni o anche tra piccoli comuni insieme in convenzione? Un tema decisivo, quello dei costi dei servizi, per la gestione e il personale, che il ministero dell'istruzione non ha mai affrontato, lasciando il cerino in mano ai sindaci. Se vogliamo dare servizi veri sulle fasce 0-6 e non solo, in linea con gli altri Paesi europei, anche nelle aree rurali, occorre cambiare passo e dare soluzioni vere, durature, finanziarie e organizzative, agli enti locali".