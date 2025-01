Preglia, i nuovi campi da tennis ospitano attività per bambini e ragazzi

Il comune di Crevoladossola propone l’avvio di attività di psicomotricità e di avvicinamento al mondo del tennis rivolte a bambini e ragazzi, che si svolgeranno nei nuovi campi da tennis da poco ristrutturati.

Le iniziative rientrano nel progetto “Ri-cucire una comunità: cultura, sport, gioco”, finanziato grazie al bando emblematici del 2023 dalla fondazione Cariplo e dalla fondazione Comunitaria del Vco. il progetto prevedeva 16 diverse azioni, che hanno come obiettivo comune il recupero e il raggiungimento di una migliore aggregazione sociale. Tra queste sono comprese le attività di psicomotricità (azione numero 3) e di avvicinamento al tennis (azione numero 4), sia la riqualificazione dei campi da tennis di Preglia (azione numero 1), recentemente completata.

L’attività di psicomotricità è stata affidata dal comune di Crevoladossola all’As Crevolese, che si impegna a fornire 60 ore di attività con un allenatore dedicate ai bimbi dai 6 ai 9 anni, oltre a 10 ore da suddividere in quattro pomeriggi per eventi aperti alla comunità. Per quanto riguarda, invece, l’attività di avvicinamento al tennis l’incarico è stato affidato alla Professional Tennis School Asd di Domodossola, che offre 100 ore di allenamento con un istruttore e 16 ore da suddividere in quattro pomeriggi per eventi aperti alla comunità.