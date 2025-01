Serata di sfide decisive nella Dr1: in campo Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo

Domenica 26 gennaio al Pala Raccagni la Findomo Pediacooph24 ha la chance di ottenere uno scalpo d'eccezione, visto che avversaria di serata sarà Rivarolo, seconda in classifica al pari di Novara. Gli ossolani, reduci dal ko con l'ingiocabile capolista Galliate, devono dare un segnale di forza in una stagione per ora troppo altalenante.

"L'obiettivo è vincere: in casa dobbiamo farlo, anche perchè non possiamo perdere altro terreno in classifica" - l'analisi di Matteo Donaddio, ala dei granata.

La Paracchini Expo Foma invece, quarta a meno due da Novara e Rivarolo, attende al PalaBagnella Chivasso, venerdì 24 alle 21. "Guai a pensare di avere vita facile: sarebbe un errore grave, che in parte abbiamo già sperimentato con Vercelli. Inizia il girone di ritorno - cosi coach Verri - e il livello si alza: sono convinto che i ragazzi siano sempre più pronti e come detto più volte non ci poniamo limiti".