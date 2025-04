Piedimulera vince anche contro la Virtus Villa, manca un solo punto

Il Piedimulera continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica, imponendosi con autorità sulla Virtus Villa per 2-0. Gli uomini di Poma si confermano inarrestabili e, con questa vittoria, e si portano a un solo punto dalla Promozione. Partita condizionata dal vento, le due squadre danno vita a un primo tempo equilibrato, con occasioni da ambo le parti (su tutte la traversa di Gnonto). La sfida si decide nella ripresa, quando Naggi sblocca il risultato al 49', e Alex Squillaci mette il sigillo definitivo al 78', prima dell’espulsione di Rossi nel finale. La Virtus non ha demeritato, ma anche stavolta esce a mani vuote da uno scontro diretto, e ora ha solo due punti di vantaggio sulla Cannobiese.

L'allentore di casa Marco Poma è raggiante: “Vittoria fondamentale, temevamo questa partita. Siamo contenti per avere vinto il derby, e soprattutto per avere mantenuto il vantaggio sul Bagnella: ora manca veramente pochissimo, speriamo di chiudere il discorso domenica, nello scontro diretto. La partita non è stata semplice, noi siamo partiti un po’ contratti, probabilmente soffrendo l’importanza della gara, e nella prima mezzora loro si sono mossi bene, creando qualche buona occasione e non permettendoci di palleggiare come nostro solito. Negli spogliatoi ci siamo parlati e siamo ripartiti nel modo giusto, sono molto soddisfatto del secondo tempo, dove abbiamo segnato e abbiamo sempre avuto il pallino del gioco”.

Avete già iniziato a pensare all’anno prossimo?

“Io no di certo, sono totalmente concentrato per portare a casa il risultato, poi si vedrà. Magari in società qualcuno sta già iniziando a pianificare, ma ci sarà tempo per parlare di questo: ora testa solo al Bagnella”.

Il Bagnella rimane dunque l’unico avversario del Piedimulera, almeno per la matematica, grazie alla vittoria di misura sul Fondotoce. La sfida è stata decisa da un calcio di rigore molto contestato, conquistato e trasformato con freddezza da Salzano al 75'. Gli arancioneri di Izzillo dimostrano compattezza e maturità, resistendo nel finale agli attacchi dei neroverdi, che fanno molta fatica a segnare e restano inchiodati nelle zone basse della classifica.

Il Gravellona San Pietro non va oltre il pari contro il Sizzano. Al “Boroli” passano in vantaggio per primi i novaresi, che chiudono avanti la prima frazione. La rete di Pingitore al 4’ della ripresa sembrava il primo passo della rimonta degli arancioneri, invece gli ospiti resistono e portano a casa il pareggio. Un'occasione persa per i tocensi, che vengono agganciati da un Momo in grande risalita, e che dovranno ora difendere il piazzamento playoff nelle prossime giornate.

Successo fondamentale per la Cannobiese, che supera di misura il Vogogna con un pirotecnico 4-3. Partono forte i ragazzi di Castelnuovo, col rigore di Fernandez e il gol di Bormolini vanno sul 2-0 dopo un quarto d’ora. I biancorossi raddrizzano subito il risultato con Limido e Lillo, e a inizio ripresa completano la rimonta con Guntri. Partita finita? Macchè, succede ancora di tutto: espulso Santin per il ospiti, poi Petagine fallisce un rigore, e il rosso a Guntri ristabilisce la parità numerica. Il Vogogna pareggia con Piccini, ma subito Petagine si riscatta e riporta avanti i suoi. Al sesto minuto di recupero rigore per gli ospiti, ma l’esperto Fernandez stavolta sbaglia, e gli ossolani perdono l’occasione di conquistare un punto prezioso.

L’Agrano si regala tre punti preziosi superando il Carpignano per 2-0, conquistando di fatto la salvezza. I granata di mister Lopardo sbloccano il match con Ardizzoia su rigore al 47', per poi chiudere i giochi con Omarini al 77'. Un successo che consente agli omegnesi di dormire sonni tranquilli nelle ultime tre giornate di campionato: un altro piccolo capolavoro della società omegnese.

La Varzese, infine, esce vincente dal campo della Quaronese con un netto 2-0, grazie alle reti di Bianchetti e Filippini. I divedrini con questo successo si mettono in tasca una bella fetta di salvezza, ai ragazzi di Chiaravallotti manca ancora qualche punto, ma il traguardo è davvero vicino.

Risultati:

Fondotoce - Bagnella 0 - 1; Cannobiese - Vogogna 4 - 3; Agrano - Carpignano 2 - 0; Momo - Serravallese 3 - 0; Gravellona San Pietro - Sizzano 1 - 1; Romagnano - Valduggia 4 - 1; Quaronese - Varzese 0 - 2; Piedimulera - Virtus Villadossola 2 - 0

Classifica:

Piedimulera 63 - Bagnella 54 - Momo 52 - Gravellona San Pietro 52 - Virtus Villadossola 49 - Cannobiese 47 - Carpignano 36 - Agrano 35 - Varzese 32 - Quaronese 32 - Romagnano 31 - Sizzano 30 - Vogogna 27 - Fondotoce 24 - Serravallese 20 - Valduggia 17