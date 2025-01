Bagnella corsaro a Gravellona, Piedimulera in fuga

Cade il Gravellona San Pietro nel derby a tinte arancionere del “Lucchini”, e perde in un colpo solo partita e primato. I padroni di casa interrompono la serie di cinque vittorie consecutive e si inchinano al Bagnella, capace di rimontare in un quarto d’ora il gol di Bionda, giunto a metà della ripresa. Gli ospiti nel momento di maggiore difficoltà si aggrappano alle proprie stelle, che non tradiscono: pareggia Audi, poi vanno a segno Salzano su rigore e Luca Cabrini, che firmano l’1-3 finale.

Sorride anche il Piedimulera per le notizie in arrivo da Gravellona, ma per i gialloblù domare la Quaronese nella sua tana non è stata un’impresa facile. Gli ossolani hanno un avvio bruciante e vanno in rete due volte con Lavelli nei primi sette minuti, ma i padroni di casa non ci stanno e accorciano le distanze prima del riposo. Nella ripresa decisivo Ricotti che para un rigore in avvio, poi altre occasioni ma il risultato non cambierà più: finisce 2-1 per i ragazzi di Poma, che volano così in testa solitari.

Va alla Cannobiese la sfida dei tanti ex al “Brocca”. Bella partita con molte occasioni da ambo le parti, partono subito forte i padroni di casa che la sbloccano con l’ex Chiarello, uno dei migliori in campo. Nel secondo tempo raddoppia Zanetti su rigore e per il Villa c’è solo il gol della bandiera di Franzetti, con un tiro deviato da un difensore. La vittoria per 2-1 consente ai biancorossi di rilanciarsi nelle zone che contano, per gli ossolani sembra l’addio ai sogni di gloria, anche se in settimana c’è il recupero contro la Quaronese che potrebbe regalare punti e morale.

Onesto il commento del mister biancoazzurro Manolo Giampaolo: “Abbiamo avuto alcune occasioni e la partita poteva finire in parità, ma secondo me la sconfitta è meritata, perché non abbiamo giocato il primo tempo secondo le nostre possibilità. Se analizziamo gli scontri diretti vediamo che su sei partite non ne abbiamo vinta neanche una, e questo sicuramente indica che qualcosa ci manca rispetto alle concorrenti. Guardando ai numeri, abbiamo una delle migliori difese, ma siamo un po’ mancati in attacco, dove tutte le punte nel corso della stagione hanno avuto infortuni e problemi fisici, e anche adesso non sono al top della condizione. Ormai raggiungere la vittoria finale sarà molto difficile, quasi impossibile, dobbiamo però lottare per un piazzamento playoff, che è l’obiettivo minimo. Per questo dobbiamo fare bene in tutte le prossime partite, a cominciare dal recupero di giovedì a Quarona: adesso non abbiamo più margine di errore”.

Sfrutta al meglio l’occasione la Varzese, che supera all’inglese il fanalino di coda Valduggia, sempre più solo in fondo alla classifica. Gli uomini di Chiaravallotti chiudono sul nulla di fatto la prima frazione, ma nella ripresa si impongono per 2-0 con i gol di Antongioli e Giovanna, e si portano a +3 punti dalla zona playout.

Sfiora l’impresa il Fondotoce di Sena, in casa di un Momo gagliardo alla ricerca di punti playoff. I novaresi chiudono avanti il primo tempo grazie ad un rigore, nella ripresa pareggio verbanese con Boscarino, ma proprio al novantesimo arriva la rete decisiva dei biancorossi, che condanna alla sconfitta i neroverdi e li fa scivolare in penultima posizione.

Un punto e qualche rimpianto per il Vogogna, che lotta contro il forte Carpignano e ribalta nella ripresa l’iniziale svantaggio, grazie ai centri di Pettinaroli e Forni. I verdi di Castelnuovo però restano in dieci per l’espulsione di Sgrò e i sesiani ne approfittano per siglare il definitivo 2-2.

Stesso copione e stesso risultato anche per l’Agrano, impegnato sul campo della diretta concorrente Romagnano. Primo tempo chiuso sotto di un gol, ribaltone nel secondo tempo con Ardizzoia e Scavazza, e beffa finale al sesto minuto di recupero: finisce 2-2.

Risultati:

Romagnano - Agrano 2 - 2; Gravellona San Pietro - Bagnella 1 - 3; Vogogna - Carpignano 2 - 2; Momo - Fondotoce 2 - 1; Quaronese - Piedimulera 1 - 2; Sizzano - Serravallese 3 - 3; Varzese - Valduggia 2 - 0; Cannobiese - Virtus Villadossola 2 - 1

Classifica:

Piedimulera 39 - Gravellona San Pietro 36 - Bagnella 35 - Cannobiese 34 - Momo 33 - Virtus Villa 28 - Sizzano 26 - Quaronese, Carpignano 24 - Varzese 21 - Romagnano 20 - Serravallese 18 - Vogogna 17 - Fondotoce, Agrano 16 - Valduggia 9