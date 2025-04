Promozione, mancano due giornate alla fine ma il campionato si ferma…

Il campionato di Promozione sta volgendo al termine. Sono ventotto le giornate già disputate e ne mancano solo due per chiudere la stagione regolare. Tutti i principali verdetti sono ancora da scrivere, la lotta è serrata sia in vetta che in coda, ma cosa succede? Il campionato si ferma!

Proprio nel momento cruciale della stagione, la Federazione ha deciso di fermare i campionati di Eccellenza e Promozione domenica 13 aprile, per lasciare spazio alla rappresentativa. A questo stop si aggiunge la sosta pasquale ed ecco che i campionati restano congelati praticamente per tre settimane: dal 6 aprile, si ritornerà in campo il 27 aprile.

Inutile dire che la gestione del calendario ha provocato diversi mugugni tra gli addetti ai lavori e sono in molti a lamentare possibili impatti sulla regolarità del campionato. Va detto che questa situazione anomala coinvolge tutte le squadre allo stesso modo, dunque è difficile capire se la sosta forzata influirà in qualche maniera sulle prestazioni e sui risultati degli ultimi incontri.

Per le squadre del nostro territorio sarà comunque una pausa di lavoro, dato che tutte le nostre rappresentanti dovranno prepararsi al meglio in vista delle ultime due giornate e anche della post season. La Juventus Domo è già sicura dell’accesso ai playoff, ma deve comunque cercare di fare punti per migliorare il proprio piazzamento e giocare il primo turno in casa, invece Feriolo, Omegna e Ornavassese devono innanzitutto evitare l’ultima piazza che significa retrocessione diretta, e quindi guadagnarsi l’accesso ai playout.