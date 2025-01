La Cestistica batte Rivarolo 77 a 62 in casa

Vittoria dal grande valore per la Findomo Pediacooph24. I granata ieri sera al Pala Raccagni hanno fermato Rivarolo, seconda in classifica, rilanciando le proprie ambizioni play-off. Decisivo l'ultimo quarto, in cui Donaddio e compagni hanno ribaltato letteralmente gli avversari, passando dal meno 2 al più 15 finale, con un parziale di 21-4 per il 77-62 conclusivo.

"Vittoria meritata, sofferta ma meritata per come abbiamo gestito tutta la partita contro una buonissima squadra, che non è cosi in alto per caso. La prestazione nostra è stata di grande livello, abbiamo vinto perchè abbiamo difeso finalmente benissimo, di squadra, concedendo solamente quattro punti nell'ultimo quarto. Dovevamo riscattare il match contro Galliate e lo abbiamo fatto alla grande: ora ci aspetta un'altra sfida molto complicata contro Borgo Ticino, ancora in casa e dobbiamo continuare a metterci intensità ed attenzione" le parole di coach Fabbri