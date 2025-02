Processionaria nell'ex parco giochi di Premosello: la minoranza scrive al sindaco

“La sottoscritta Nolli Corinna in qualità di consigliere di minoranza, su segnalazione dei cittadini, richiede intervento urgente da parte di personale specifico per la presenza di processionaria nei pressi dell'aria ex parco giochi di Premosello”. Così la consigliera di Premosello Chiovenda Corinna Nolli esordisce in una lettera indirizzata al sindaco Elio Fovanna, per chiedere un intervento diretto dell’amministrazione per la presenza di questo insetto in un’area pubblica del comune.

“Il problema, già da noi segnalato il 4 febbraio 2022 e risolto come in tutti i comuni del Vco, purtroppo deve essere monitorato costantemente tutti gli anni – prosegue Nolli -. Ricordo per chi non ne fosse a conoscenza, che la processionaria provoca reazioni epidermiche nella generalità delle persone e reazioni allergiche in soggetti sensibili. Come sull'uomo anche sugli animali gli effetti possono risultare molto gravi, fino alla morte per soffocamento qualora una di queste larve che procedono in processione venisse ingerita. Da fine autunno all'inizio della primavera, pertanto, non ci si deve avvicinare a larve o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate. Purtroppo – conclude la consigliera - le piante interessate da questo problema sono proprio quelle sotto le quali passano le persone”.