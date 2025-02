La rassegna "Bisogni o desideri?" prosegue con un incontro con Roberto Morgese

Proseguono questa sera – mercoledì 5 febbraio – gli appuntamenti con la rassegna culturale “Bisogni o desideri? Strategie di cambiamento dalla comunità alle persone”, organizzata dall’associazione Alternativa A a Casa don Gianni a Domodossola.

Il tema di oggi è la scuola: alle 21.00 è in programma un incontro con Roberto Morgese, maestro, scrittore e formatore universitario di nuove generazioni di maestri, dal titolo “La scuola cambia il mondo. Contestualizzazione di eterni obiettivi”. Morgese offre al pubblico un nuovo punto di vista sulla scuola, in particolare la primaria, che svolge un ruolo cruciale nel favorire il riscatto sociale attraverso la prevenzione del disagio e la promozione del cambiamento positivo. Il maestro parlerà dunque della scuola elementare come il luogo in cui i bambini apprendono valori fondamentali quali l’ascolto, la comprensione delle emozioni, l’autostima, la convivenza civile e molto altro.