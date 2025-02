Giornata di raccolta del farmaco, 20 punti vendita nel Vco

Sono in tutto 20 le farmacie del Verbano Cusio Ossola che aderiscono alla 25esima edizione della Giornata nazionale di raccolta del farmaco, ormai definitivamente declinata al plurale. Il gesto di solidarietà proposto a livello nazionale dal Banco Farmaceutico, che mobilita 25mila volontari in circa 20mila farmacie italiane, è iniziato martedì 4 febbraio e si concluderà lunedì 10, mantenendo come giornata fondamentale il secondo sabato del mese, l’8 febbraio. La modalità di svolgimento è quella di sempre: si invitano i clienti delle farmacie a comprare qualche medicinale da banco in più da lasciare ai volontari, o nell’apposito scatolone; attraverso gli enti benefici convenzionati con il Banco Farmaceutico le confezioni raccolte verranno distribuite ai bisognosi. Di seguito l’elenco completo delle farmacie aderenti nel Vco.

Verbano:

Farmacia Antica del Lago, via Vittorio Veneto 5/A, Cannobio

Farmacia Cammareri Bardelli, via 42 Martiri 107, Fondotoce

Antica Farmacia di Suna, via Troubetzkoy 118, frazione Suna, Verbania

Antica Farmacia Nitais, piazza Gramsci13/A, frazione Pallanza, Verbania

Farmacia Borroni, piazza Ranzoni 39, frazione Intra, Verbania

Farmacia Comunale Verbania, corso Cairoli 88, Verbania

Farmacia Nava, piazza Matteotti25/B, frazione Intra, Verbania

Tutti questi esercizi commerciali sono collegati al Gruppo Abele Di Verbania onlus, tranne la Cammareri Bardelli, collegata alla San Vincenzo De Paoli di Omegna.

Cusio e Ornavasso:

Farmacia di Gravellona Toce, corso Marconi 32, collegata al locale gruppo Caritas;

Farmacia Ciana in via Alfredo di Dio a Ornavasso, collegata con il locale gruppo Caritas.

Ossola:

Farmacia di Baceno, Piazza Aldo Moro 21

Antica Farmacia Del Borgo, via Romita 18, Domodossola

Farmacia Comunale, via S. Antonio 1, Domodossola

Farmacia del Corso, corso Moneta 56, Domodossola

Queste farmacie sono tutte collegate con l’associazione Elda Azana di Domodossola per la distribuzione dei medicinali raccolti.

Farmacia Fantone, via Domodossola 35, Druogno;

Farmacia Guerra, via Sempione 6, Pallanzeno;

Farmacia Salusfarma, via Giacomo Matteotti 98, Santa Maria Maggiore;

Farmacia Franzosi, via Domodossola 94, Villadossola;

Farmacia Gallenzi, via Bianchi Novello 8, Villadossola;

Farmacia di Vogogna, via Nazionale Dresio 56, Vogogna.

Questi sei punti vendita sono convenzionati con l’associazione Don Bosco 3a Odv (MatoGrosso).

Farmacia Calderara, strada statale 337 11 al Croppo di Trontano, collegata al Gruppo Abele di Verbania.