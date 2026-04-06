Santa Maria Maggiore, oltre 400 bambini per "S...cova l'ova" FOTO

Santa Maria Maggiore “invasa” da centinaia di bambini. Complice la bella giornata di sole, l'edizione 2026 di “S...cova l'ova”, la divertente caccia all'uovo organizzata dal comune vigezzino nel giorno di Pasquetta, ha riscosso un grande successo con oltre 400 bambini per centinaia di uova nascoste in tutto il paese. Muniti di sacchetto e mappa segnaletica i piccoli partecipanti - divisi in gruppi in base all'età - si sono impegnati nella ricerca delle coloratissime uova nascoste con cura dagli organizzatori e dell'ambitissimo “uovo d'oro”. Al termine dei 90 minuti di ricerca tutti i bambini hanno ricevuto un riconoscimento a ricordo della giornata mentre un premio speciale è stato consegnato a chi è riuscito a scovare l'uovo d'oro.