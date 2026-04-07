Arte e spiritualità si incontrano a Villadossola: doppio evento a La Fabbrica

Il teatro La Fabbrica ospita l'11 aprile, con inizio alle 17, un doppio evento tra arte e spiritualità. Si tratta di una mostra dal titolo “Introibo ad altare Dei” di don Alberto Secci e della ristampa del libro “Il divino tormento” di Jan Verkade: Ricordi autobiografici di un pittore-monaco”.

"La Provvidenza ha permesso che ci imbattessimo in questa autobiografia oggi praticamente introvabile. È la vicenda umano - artistica - spirituale di un pittore olandese- spiegano i promotori della ristampa, don Alberto Secci e don Stefano Coggiola - che dal protestantesimo di origine approda, passando dall’esoterismo del suo maestro Sérusier, al cattolicesimo, fino a diventare monaco benedettino a Beuron, patria di una grande scuola artistica.Un condensato di vita che passa nella Parigi di fine ’800, toccando la vita di artisti quali Gauguin, Bonnard e tanti altri, primo fra tutti Maurice Denis. Non potevamo abbandonare questo testo all’ombra del tempo. Ne ristampiamo la a versione italiana del 1924 senza porvi correzioni, perché molti possano fruttuosamente immergervisi".



In concomitanza alla presentazione del libro, saranno esposte le opere del ciclo “Introibo ad altare Dei” di don Alberto Secci, un percorso pittorico dedicato alla Messa tradizionale e al mondo simbolico che la circonda.

“Affiancare la ristampa del libro di Verkade alla mostra di don Secci non è una scelta casuale. Il pittore - monaco olandese e il sacerdote - artista contemporaneo – spiega il critico d'arte Giuseppe Possa - testimoniano entrambi come l’arte possa essere luogo di ricerca, rivelazione e incontro con il sacro. Il primo racconta la propria conversione attraverso le parole; il secondo esprime la sua vocazione attraverso il colore e la forma. In entrambi, la bellezza diventa via, domanda, elevazione. Questa iniziativa non è solo un evento culturale: è un’occasione per riflettere sul rapporto tra bellezza e fede, tra tradizione e contemporaneità”.