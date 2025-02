Bloccato sull'orlo di un precipizio, 22enne novarese salvato dalla Polizia a San Domenico

Nel pomeriggio di domenica 2 febbraio gli agenti della Polizia di Stato del Distaccamento Sciatori in servizio presso la stazione sciistica di San Domenico hanno tratto in salvo un ragazzo di 22 anni residente nella provincia di Novara che si trovava in seria difficoltà essendo giunto al margine di un precipizio, nei pressi della stazione intermedia della seggiovia “Ciamporino – Dosso” senza riuscire più a tornare indietro. Il ragazzo, secondo quanto raccontato agli operatori, si era messo alla ricerca di una sua conoscente che aveva visto dirigersi in direzione del precipizio, temendo per la sua incolumità. La stessa invece aveva solo intrapreso un percorso più agevole ed era rientrata senza problemi alla base degli impianti di risalita.

Considerata la situazione di grave pericolo e l’approssimarsi dell’imbrunire gli sciatori della Polizia di Stato si adoperavano immediatamente per organizzare il soccorso del malcapitato e contattavano il Soccorso Alpino al fine di far giungere nel più breve tempo possibile l’elisoccorso. L’elisoccorso giungeva sul posto intorno alle ore 17.30 e personale tecnico con l’aiuto degli esperti sciatori riusciva a mettere in sicurezza l’uomo che con la manovra “dell’ancoraggio umano” veniva portato a bordo dell’elicottero e giunto a Borgosesia veniva sottoposto a visite mediche di controllo essendo stato esposto per più di un’ora al freddo ed alle intemperie.

Fino ad oggi sono una ventina gli interventi effettuati dal Distaccamento Sciatori della Polizia di Stato di San Domenico.