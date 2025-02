I cavalieri dell'Acero Rosso Ranch premiati a Roma FOTO

Grandi soddisfazioni per l'equitazione in Ossola: due i giovani cavalieri dell'Asd Acero Rosso Ranch di Premosello che si sono laureati campioni italiani. Si tratta di Andrea Iacchini nella categoria novice horse e Manuel Iacchini nella categoria limited open. Quindici in totale gli atleti dell'Acero Rosso Ranch che si erano qualificati alle finali del campionato italiano nelle diverse categorie. Sono stati tutti ricevuti e premiati, nei giorni scorsi, a Roma presso il salone d'onore del Coni per i brillanti risultati.

"Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi - dice Andrea Iacchini, istruttore e tecnico federale - molti ragazzi si sono avvicinati all'equitazione e si stanno distinguendo nelle competizioni. Non solo nel nostro ranch, ad esempio anche gli atleti del ranch La Presacia di Santa Maria Maggiore, con cui collaboriamo, hanno conquistato titoli importanti".

L'equitazione è uno sport che negli ultimi anni ha visto crescere il numero degli appassionati: "Dopo il Covid abbiamo notato un crescente interesse verso questo mondo - spiega Iacchini - probabilmente per il desiderio di stare all'aria aperta. Andare a cavallo è considerata un'attività di nicchia e costosa, ma in realtà non è inaccessibile. Grazie al rapporto con il cavallo si possono superare tante insicurezze, si impara il rispetto delle regole e dell'animale, migliorano coordinazione e bilateralità, l'autostima. È sicuramente un'attività che fa bene ai ragazzi".

All'Acero Rosso Ranch vengono proposte lezioni di base e di messa in sella, e si preparano i ragazzi alle gare delle discipline di mountain trail e reining: "Le possibilità per divertirsi con il cavallo sono molteplici - prosegue Iacchini - si può imparare a montare come attività ludica, ma si può anche crescere e entrare nel mondo agonistico, come stanno facendo molti nostri atleti".