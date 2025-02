Prima Categoria: insidia derby per il Piedimulera, Gravellona a Momo

Ventunesima giornata di campionato in Prima Categoria, con scontri decisivi sia per la corsa al vertice che per la lotta salvezza.

Il Piedimulera capolista dovrà affrontare il Vogogna in un derby che si preannuncia molto interessante e combattuto. I gialloblù di mister Poma vogliono riscattare la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Cannobiese, e difendere il primato dagli attacchi delle inseguitrici. Dall'altra parte, i verdi di mister Castelnuovo lamentano diverse assenze, ma faranno leva sull’orgoglio per cercare punti salvezza dopo il ko contro il Bagnella. Nel match di andata la formazione del presidente Tomola si impose per 3-1.

Il Bagnella, seconda forza del campionato a un solo punto dalla vetta, ospiterà il Sizzano con l’obiettivo di mettere pressione alla capolista. Gli arancioneri di mister Izzillo arrivano da una vittoria importante contro il Vogogna e vogliono confermarsi per restare in scia al Piedimulera. Il Sizzano è invece reduce da una sconfitta contro la Virtus Villa, e cercherà di dare battaglia per restare in una zona di classifica tranquilla. All'andata, il Bagnella vinse 3-2.

Il Gravellona San Pietro, terzo con 39 punti, farà visita al Momo in una sfida che potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione tra le prime. Gli arancioneri di Agostini vengono da una vittoria contro l’Agrano e sembrano in buona forma, ma il Momo, che deve conquistare punti per tornare in zona playoff, vorrà sicuramente ribaltare il risultato dell’andata, quando il Gravellona vinse per 2-0.

Impegno sulla carta abbordabile per la Cannobiese, che è reduce da una grande vittoria contro il Piedimulera, e ora punta a confermarsi nella trasferta contro l’Agrano. I biancorossi di Pettinaroli sanno di poter ancora ambire ai primissimi posti, ma i granata di mister Lopardo, penultimi con 17 punti e incalzati dal Valduggia, venderanno cara la pelle per risollevarsi dopo il ko contro il Gravellona. All'andata, la Cannobiese vinse con un netto 5-1.

Appaiata ai lacuali in classifica troviamo la Virtus Villa, che ospiterà la Varzese in un match dal sapore ossolano. I biancoazzurri di mister Giampaolo arrivano da una vittoria contro il Sizzano, e vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. La Varzese deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Carpignano, comunque la classifica dei divedrini è ancora molto buona. All’andata, la Virtus si impose 2-0 a Varzo.

Il Fondotoce affronterà la Serravallese in un match salvezza di grande importanza. I neroverdi di Sena sono reduci dalla vittoria contro il Romagnano, e cercheranno continuità per staccarsi dalle ultime posizioni. La Serravallese, terzultima con 18 punti, sembra in netta crisi e nemmeno il cambio in panchina di qualche settimana fa ha finora dato la svolta. I sesiani domenica scorsa hanno perso contro il Valduggia, e hanno bisogno di un’inversione di rotta. All'andata, il Fondotoce si impose con un netto 3-0.

Le partite in programma: