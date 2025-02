Prima Categoria, il Piedimulera vince ancora e consolida la vetta

Il Piedimulera continua la sua corsa in testa alla classifica con una vittoria convincente per 3-1 in casa del Sizzano. I gialloblù hanno controllato la gara sin dal primo tempo, trovando il vantaggio poco prima dell’intervallo con un Naggi in gran spolvero. Nella ripresa subito il raddoppio di Elca, ma i novaresi non ci stanno e accorciano. Ci pensa allora il solito Elca, che mette a referto l’ennesima doppietta e chiude i conti su rigore. Grazie a questo successo, gli uomini di Poma allungano a tre punti il vantaggio sulla coppia formata da Gravellona San Pietro e Bagnella, confermandosi la squadra più titolata per ambire alla vittoria finale.

Si ferma il Bagnella, che non va oltre il pareggio nella difficile trasferta contro la Varzese. Gli arancioneri erano passati in vantaggio grazie ad Aboagye Anderson, ma i granata di mister Chiaravallotti hanno trovati il pari nella ripresa con Antongioli, riuscendo a strappare un punto prezioso. Un pari che fa più felici i divedrini, che rimangono fuori dalla zona calda, mentre per i ragazzi di mister Izzillo questo risultato rappresenta un’occasione sprecata per mantenere il passo della capolista.

Vittoria convincente per il Gravellona San Pietro, che supera il Romagnano con un secco 2-0 e aggancia il Bagnella al secondo posto. Gli arancioneri hanno dominato il match, trovando il vantaggio con Pederzani nel primo tempo e chiudendo la gara con Bionda nel finale. I ragazzi di Agostini continuano la loro marcia, e si mantengono a tre punti dalla vetta, pronti ad approfittare di eventuali passi falsi della capolista.

Questo il commento di mister Daniele Agostini: “Buona partita dei miei ragazzi. Il Romagnano è una buona squadra, noi avevamo qualche assenza ma siamo sempre stati sul pezzo e avremmo potuto raddoppiare anche prima, quando abbiamo preso il palo con Lilla: direi una vittoria meritata. Domenica avremo una partita tosta a Quarona, campo difficile, e dovremo ancora gestire alcune defezioni. Noi vogliamo innanzitutto blindare i playoff, perché dopo una stagione vissuta al vertice sarebbe un delitto non arrivarci, poi se Piedimulera e Bagnella dovessero mollare, noi dovremo essere bravi ad essere lì per approfittarne”.

Pareggio anche per la Virtus Villa, che impatta 2-2 sul campo del Valduggia ultimo in classifica. I biancoazzurri, che puntavano ai tre punti per consolidare il quarto posto, sono andati subito sotto al 10’ minuto, per poi rimontare grazie alla doppietta di Gnonto, che ha permesso agli ossolani di chiudere in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa arriva però il definitivo pareggio della squadra di casa, che si sta giocando con grinta le proprie chances di salvezza. Un’occasione mancata per gli uomini di mister Giampaolo, che ora devono impegnarsi per conquistare almeno un posto nei playoff, vista la forte ascesa di Momo e Carpignano.

Brutta sconfitta per la Cannobiese, che cade in casa contro il Momo in quella che era una vera e propria sfida playoff. I novaresi si impongono con un netto 0-3, i padroni di casa non sono mai entrati in partita e hanno subito la maggiore verve degli avversari. Questa battuta d’arresto costa ai lacuali l’aggancio in classifica proprio da parte del Momo, e il redivivo Carpignano si trova appena un punto sotto: gli uomini di Pettinaroli dovranno lottare per conquistarsi il diritto a disputare la post-season.

Il Vogogna ottiene una vittoria fondamentale nello scontro diretto contro l'Agrano, superato al “Bonomini” per 2-1. I verdi ossolani hanno ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Ardizzoia con una prestazione di grande carattere. Fernandez ha siglato il pari nella ripresa, mentre Forni ha regalato i tre punti ai ragazzi di mister Castelnuovo con un gol decisivo nel finale. Grazie a questa vittoria, il Vogogna aggancia gli omegnesi in classifica, allontanandosi dall’ultimo posto e rilanciando le proprie speranze di salvezza.

Non va oltre il pareggio il Fondotoce, bloccato sullo 0-0 in casa della Quaronese. I neroverdi hanno disputato una gara ordinata, senza però trovare il guizzo giusto per portare a casa l’intera posta. Si tratta comunque di un buon punto, ottenuto su un campo difficile, che consente agli uomini di Sena di rimanere davanti a Vogogna e Agrano, e a soli tre punti dalla salvezza diretta.

Risultati:

Vogogna - Agrano 2 - 1; Varzese - Bagnella 1 - 1; Serravallese - Carpignano 0 - 3; Quaronese - Fondotoce 0 - 0; Cannobiese - Momo 0 - 3; Sizzano - Piedimulera 1 - 3; Gravellona San Pietro - Romagnano 2 - 0; Valduggia - Virtus Villadossola 2 - 2

Classifica:

Piedimulera 48 - Gravellona San Pietro 45 - Bagnella 45 - Virtus Villadossola 39 - Momo 37 - Cannobiese 37 - Carpignano 36 - Quaronese 28 - Varzese 26 - Sizzano 26 - Romagnano 24 - Fondotoce 21 - Vogogna 20 - Agrano 20 - Serravallese 19 - Valduggia 16