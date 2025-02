E' ''Nathan the blame'', l'ultimo romanzo di Roberta Battro

Roberta Battro ha dato alle stampe un altro romanzo. La scrittrice di Montescheno ha appena pubblicato ‘’Nathan the blame’’ , una storia ambientata in Colorado. E’ la storia di Nathan Stone che, tornato a casa, è perseguitato dal ricordo di un incidente che, sui monti, è costato la vita ai suoi amici. Una vita difficile, sino quando non compare lei, Amelia Reed, 18 anni che è in vacanza sulle Montagne Rocciose. E che chiede a Nathan di darle lezioni di arrampicata. Una decisione difficile per lui, una storia di un amore tormentato, tra rinascita e seconde opportunità nel selvaggio scenario del Colorado.

Il romanzo, oltre che su Amazon, si può acquistare anche alla libreria La Pagina di Villadossola.

Roberta Battro aveva già pubblicato l'anno scorso “15 giorni per amarti” e “15 giorni per salvarti”. Due storie d’amore e di suspence.