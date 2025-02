Coppa, si sfidano Vogogna e Carpignano

Stasera a Carpignano si gioca la sfida tra i padroni di casa e il Vogogna, ultimo match della seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Si tratta infatti della terza giornata del triangolare con gare di sola andata che vede impegnata, oltre alle due squadre in campo, anche la Cannobiese di Pettinaroli, che è però già fuori dai giochi, avendo già perso entrambe le sue partite.

Vogogna e Carpignano sono appaiate in testa alla classifica del girone, entrambe con tre punti all’attivo e differenza reti +2. I sesiani però hanno il vantaggio di avere segnato una rete in più alla Cannobiese (vittoria per 4-2, mentre il Vogogna vinse per 3-1), e dunque in caso di pareggio mercoledì sera saranno proprio i novaresi a passare il turno. Fischio d’inizio alle ore 20.30.