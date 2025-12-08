Presepe artigianale in legno a Scezza: un’opera che unisce comunità e tradizione

A Scezza di Crevoladossola è stato realizzato un presepe interamente in legno, una creazione artigianale che unisce abilità manuale, tradizione e spirito comunitario.

L’opera porta la firma di Luciano Pio Colli e Giorgio Storni, che hanno lavorato alla sua realizzazione con la collaborazione del Gruppo Alpini di Crevoladossola, contribuendo alla costruzione e all’allestimento.

Il presepe, collocato in uno dei punti più suggestivi della frazione, diventa simbolo di identità locale e di partecipazione collettiva, richiamando abitanti e visitatori durante le festività natalizie. Una testimonianza di come l’artigianato e il volontariato possano trasformare una tradizione in un momento di condivisione e bellezza.