 / Eventi

Eventi | 22 febbraio 2026, 14:00

A Valdo torna lo Snowpool Party: sport, musica e divertimento sulla neve

Domenica 15 marzo agli impianti sciistici la sfida sulla piscina dedicata a Matteo Parianotti, tra dj set e street food

A Valdo torna lo Snowpool Party: sport, musica e divertimento sulla neve

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: lo Snowpool Party, organizzato dal Gruppo Giovani, è in programma domenica 15 marzo a Valdo, presso gli impianti sciistici, dalle 10 alle 18.

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della musica, con protagonista la spettacolare sfida sulla neve e sulla piscina, che metterà alla prova equilibrio, coraggio e fantasia dei partecipanti. Per prendere parte alla competizione sarà possibile iscriversi direttamente domenica mattina, recandosi all’apposito stand allestito nell’area dell’evento.

La gara, dedicata alla memoria di Matteo Parianotti, prenderà il via alle ore 14.00. A renderla ancora più coinvolgente sarà la presenza di quattro giudici, scelti casualmente tra i partecipanti, chiamati a valutare e votare le discese più originali e spettacolari.

Ad accompagnare la manifestazione non mancherà la musica, con i dj Bunny, Fube e Garro & Mella pronti ad alternarsi alla consolle per animare l’intera giornata. 

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore