A Valdo torna lo Snowpool Party: sport, musica e divertimento sulla neve

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: lo Snowpool Party, organizzato dal Gruppo Giovani, è in programma domenica 15 marzo a Valdo, presso gli impianti sciistici, dalle 10 alle 18.

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della musica, con protagonista la spettacolare sfida sulla neve e sulla piscina, che metterà alla prova equilibrio, coraggio e fantasia dei partecipanti. Per prendere parte alla competizione sarà possibile iscriversi direttamente domenica mattina, recandosi all’apposito stand allestito nell’area dell’evento.

La gara, dedicata alla memoria di Matteo Parianotti, prenderà il via alle ore 14.00. A renderla ancora più coinvolgente sarà la presenza di quattro giudici, scelti casualmente tra i partecipanti, chiamati a valutare e votare le discese più originali e spettacolari.

Ad accompagnare la manifestazione non mancherà la musica, con i dj Bunny, Fube e Garro & Mella pronti ad alternarsi alla consolle per animare l’intera giornata.