Appuntamento questa sera alle Floreanini con La Musica in testa

Sarà un concerto per i giovani ed eseguito dai giovani quello in programma questa sera a Domodossola presso le scuole Floreanini. È infatti in programma alle ore 21 il concerto della Banda Musicale Giovanile Anmiba Vco diretta dal maestro Tommaso Perissinotto. L'evento rientra nel calendario della rassegna 'La musica in testa', giunto quest'anno alla decima edizione. Assieme ad Anmiba, la banda giovanile sinfonica, suonerà anche gli alunni della scuola media Floreanini che frequentano l'indirizzo Musicale. L'appuntamento è a ingresso gratuito.