Due giorni di festa per il Carnevale di Pieve Vergonte

Anche Pieve Vergonte si prepara per festeggiare il Carnevale. La festa del “Carnevale pievese”, giunta alla dodicesima edizione, è in programma per sabato 1° e domenica 2 marzo sotto il tendone parrocchiale; l’organizzazione è a cura della parrocchia in collaborazione con il comune, il gruppo Alpini e il Corpo Musicale di Fomarco.

L’evento ha inizio alle 19.00 con il “Carnival Disco Party” con un menu speciale con pizzoccheri (per prenotazioni contattare Daniela 333 3401520 o Elviana 349 7394397). Alle 20.30 l’apertura ufficiale del Carnevale con l’arrivo delle maschere tradizionali, Pipin Cigula e Catarina. A seguire una serata musicale con Cristian.

La sfilata è in programma per domenica 2 marzo alle 14.00 con il ritrovo dei carri e dei gruppi in piazza Mercato. Alle 14.30 la sfilata per le vie del paese e dalle 16.30 la distribuzione di polenta e salamini. Alle 17.00 l’estrazione della lotteria, la premiazione dei carri, mentre alle 18.30 riprende la distribuzione di polenta.