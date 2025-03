Togn e Cia, matrimonio sul balcone di piazza Repubblica dell'Ossola

Il matrimonio tra Togn e Cia quest'anno sarà celebrato su uno dei balconi del palazzo in piazza Repubblica dell'Ossola che ospita al piano terra la banca. Confermata invece in piazza Mercato la distribuzione di polenta e sciriuii. Il cambio di location è stato deciso dal Comitato per via della chiusura di parte della piazza principale a causa dei lavori al Teatro Galletti.

Così il gran finale del Carnevale domese sarà nella piazza del Comune, che al termine della sfilata si trasformerà in una sorta di sambodromo ossolano, con i gruppi partecipanti che si esibiranno a rotazione. Al termine poi il Togn e la Cia si affacceranno dal balcone e sarà celebrato il loro atteso matrimonio.



"Sarà una sfilata molto ricca quest'anno - spiega il presidente del Comitato Carnevale Roberto Ghignone - avremo oltre trenta tra gruppi e carri allegorici, compresi quelli del Carnevale vigezzino. Una grande festa che proseguirà poi fino a tarda sera con musica e balli finché ci sarà voglia di divertirsi tutti insieme".



Sono giorni questi molto intensi per tutta la Corte di Mattarella e il comitato Carnevale che stanno accompagnando il Togn e la Cia nelle visite alle scuole cittadine. Sabato poi tutti insieme si recheranno a Briga dove parteciperanno per la prima volta al Carnevale svizzero della cittadina gemellata con Domodossola. Domenica poi la festa che animerà il centro storico di Domodossola. Il palco storico del comitato Polenta e Sciriuii è già montato.

La festa inizierà alle 10.30 con la sfilata della Corte di Mattarella da Piazza Cavour e l'arrivo in Piazza Mercato. Alle 13 ci sarà l'assaggio del salamino da parte della Contessa e l'inizio della distribuzione di polenta e salamini.



Alle 14.30 l'inizio della sfilata per le vie cittadine con partenza da Piazza Matteotti ed al secondo passaggio termine ed esibizione in Piazza Repubblica dell'Ossola, di fronte a Palazzo di città. Saranno presenti la Corte di Mattarella, il Comitato Pulenta e Sciriui, i gruppi folk, il Civico Corpo Musicale di Domodossola, il gruppo Avis di Domodossola, il Comitato Carnevale di Villadossola, la Pro Loco di Monvalle, gli Amis della Cannobina, i carri allegorici dell'oratorio di Domodossola, del Comitato Carnevale di Calice, di Malesco, di Finero, di Druogno, di Villadossola del Carnevale Vigezzino, la Suca Band di Oleggio. Nella piazza a turno si esibiranno i gruppi, e infine su uno dei balconi del palazzo sopra la banca, il tanto atteso matrimonio di Togn e Cia.



E mentre si festeggia, il pensiero del Comitato è sempre rivolto alla sede ancora da trovare: "Attrezzature e macchinari sono sempre stoccati nel capannone che ci ha messo a disposizione la famiglia Rolandi - dice Ghignone - ma non ci sono né acqua né luce né riscaldamento e i gruppi dovranno cambiarsi al freddo. Ci auguriamo che presto qualcuno accolga il nostro appello e ci aiuti a trovare una sede definitiva".