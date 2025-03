Cgil Novara e Vco, in 500 per discutere le campagne elettorali

Oltre 500 presenze all’iniziativa tenutasi il 26 febbraio al Phenomenon di Fontaneto, organizzata dalla Cgil Novara Vco per lanciare le campagne elettorali: referendaria e Rsu del pubblico impiego.

Gli interventi si sono concentrati sull’importanza che entrambe queste sfide rivestono per il mondo del lavoro e per la società: salvare vite, contrastare il precariato, ridare dignità al lavoro, dimezzare i tempi di ottenimento della cittadinanza per chi già – in regola, senza commettere reati e lavorando – contribuisce al nostro Paese, rappresentare nel pubblico impiego chi resiste all’idea che lo Stato debba essere smembrato partendo dai diritti e dai salari dei pubblici dipendenti.

La lectio magistralis tenuta da Jacopo Custodi – politologo e ricercatore alla Normale di Pisa – ha permesso di analizzare le tendenze elettorali e il loro collegamento con la società, concentrandosi in particolare sull’astensionismo che sarà il vero ostacolo da affrontare in vista del voto.

I comitati elettorali della campagna referendaria – in attesa di conoscere la data che verrà individuata dal Governo – sono in fase di costituzione e supereranno il numero di 1.000 nei territori di Novara e Vco passando dai luoghi di lavoro alla copertura di tutti i comuni delle due province, coinvolgendo lavoratori, associazioni, partiti e gruppi informali che scelgono di mettersi in prima linea per ottenere quel 50% + 1 dei voti necessari per vincere le elezioni.

La Cgil continua a mobilitarsi in ogni modo possibile per migliorare le condizioni dei lavoratori e della società, lo fa manifestando, scioperando, utilizzando ogni strumento che la democrazia mette a disposizione tra cui il voto referendario e il voto nei luoghi di lavoro con le elezioni delle Rsu.