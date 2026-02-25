Intrighi, assedi e maschere: il cinema che tiene col fiato sospeso

Dalle stanze segrete del Cremlino con Il Mago del Cremlino, al dramma psicologico e mediatico de Il Filo del Ricatto, fino al ritorno dell’icona horror con Scream 7: questa settimana il grande cinema attraversa politica, cronaca e brividi.

IL FILO DEL RICATTO

(Dead Man’s Wire) – di Gus Van Sant

8 febbraio 1977. Un uomo, un ostaggio, un filo pronto a far esplodere tutto. Tony Kiritsis (Bill Skarsgård) irrompe in una società finanziaria e prende in ostaggio Richard Hall (Dacre Montgomery), figlio del potente presidente (Al Pacino). Un fucile collegato a un sottile filo metallico rende ogni intervento impossibile. Chiede 5 milioni di dollari, immunità e scuse pubbliche. L’America guarda tutto in diretta TV. Un dramma psicologico ispirato a fatti reali, tra potere, follia e spettacolarizzazione mediatica.

Proiezioni

Giovedì 26/02 – 17.30

Venerdì 27/02 – 17.30

Sabato 28/02 – 20.30

Domenica 01/03 – 15.30

Lunedì 02/03 – 20.30



SCREAM 7

Ghostface è tornato. Ma chi si nasconde questa volta dietro la maschera? Il nuovo capitolo della saga horror celebra i 30 anni di Scream con il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, ancora una volta nel mirino dell’assassino. Insieme a lei tornano volti storici della saga… e nuove sorprese pronte a sconvolgere tutto. L’incubo ricomincia. Sei pronto a rispondere alla chiamata?

Proiezioni

Giovedì 26/02 – 20.30

Venerdì 27/02 – 15.30

Sabato 28/02 – 18.10

Domenica 01/03 – 20.30

Lunedì 02/03 – 17.30

IL MAGO DEL CREMLINO – Le Origini di Putin

Il nuovo film di Olivier Assayas ci porta nelle stanze segrete del potere russo. Nella Russia post-sovietica, il giovane Vadim Baranov (Paul Dano) diventa il consigliere nell’ombra di Vladimir Putin(Jude Law), plasmando parole, immagini e strategie della nuova era. Tra propaganda, potere e controllo, emerge una domanda inquietante: dove finisce la verità e dove inizia la manipolazione?

Proiezioni

Venerdì 27/02 – 20.30

Sabato 28/02 – 15.30

Domenica 01/03 – 17.30

