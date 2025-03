Sport Project Vco, ancora un fine settimana di gare con ottimi risultati

Un fine settimana ricco di risultati straordinari per Sport Project Vco, che ha continuato a eccellere in diverse competizioni a livello nazionale e internazionale, confermando ancora una volta la qualità dei suoi atleti e l’impegno costante nella preparazione.

Nel Cross del Maggiore di Verbania corso domenica 2 marzo, gli atleti si sono distinti con prestazioni di alto livello. In campo maschile, Thomas Floriani ha conquistato il 1° posto assoluto, seguito da Simone Adamini al 2° posto e Marco Gattoni, che ha chiuso al 3° posto. Un grande risultato per Gallerini nella categoria allievi, che si è piazzato 2°, mentre Rabozzi ha ottenuto un ottimo 4° posto. Nella categoria allieve, un altro exploit da parte di Giada Cappini, che ha conquistato un meritato 1° posto, mentre Matilde Bellosta si è classificata 3.

Alla Mezza dei Due Laghi, Stefania Termignoni ha dominato la 10 km femminile, portando a casa una vittoria meritatissima. Il presidente di Sport Project Vco, Francesco Pizzi, ha trionfato nella categoria SM45, stabilendo il suo nuovo record personale con un tempo di 1:15:48.

In vista dei prossimi appuntamenti nazionali, alcuni degli atleti della società si sono messi alla prova in un importante cross in Lombardia valido per l’assegnazione dei titoli regionali, così da misurarsi con i migliori atleti della zona. Al Cross Baia de Re di Fiorano al Serio, tra gli junior Pietro Ruga ha ottenuto un eccellente 2° posto, Leonardo Zanoli ha chiuso in decima posizione, mentre Crystal Medina ha conquistato un solido 8° posto.

In trasferta a Marsiglia, Federica Cerutti ha colto l’opportunità di gareggiare, vincendo il Marseille-Aix Trail sui 12 km, una vittoria che aggiunge ulteriore valore alla sua carriera internazionale. La neo-atleta di Sport Project Vco Sara Locatelli nella 10km di Casorate Sempione ha conquistato un brillante 2° posto con il tempo di 39’47’’.

Infine, un altro splendido successo per Benedetta Broggi, che ha vinto la Schia Monte Caio Skysnow, confermando la sua grande versatilità e talento anche nelle discipline di corsa in montagna.