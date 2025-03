L’ossolano Luigi Contessi entra a far parte di Fly Free Airways, il tour operator specializzato nel turismo di lusso con volo privati e nei viaggi di business.

L’imprenditore farà parte della famiglia Fly Free Airways in qualità di brand ambassador. ‘’Con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram (@contessiluigi) - spiegano a Fly Free Airways - Luigi Contessi è un punto di riferimento nel mondo del lusso e del lifestyle. Nel 2024 ha ricevuto l’Italy Ambassador Awards, prestigioso riconoscimento dedicato agli influencer italiani più influenti. La sua trentennale esperienza nel settore dell’aviazione e la sua passione per i viaggi esclusivi lo rendono il perfetto rappresentante dei valori di Fly Free Airways: eccellenza, personalizzazione e lusso su misura.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fly Free Airways. Viaggiare è sempre stata la mia passione, e con Fly Free Airways posso offrire alla mia community un accesso privilegiato a esperienze di lusso senza compromessi”, ha dichiarato Luigi Contessi, che in Ossola è conosciuto anche per essere stato per diverse settimane candidato sindaco alle elezioni di Domodossola nel 2016. Una candidatura poi sfumata.