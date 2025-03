Volley, Pediacoop H24 Domo vince in trasferta contro Gattinara

I domesi arrivavano al match con alcune assenze, visto la concomitanza con la Final Four dell'Under17 M ad Acqui Terme e alcuni assenti per influenza. La panchina è stata quindi affidata a coach De Vito a sostituzione di Nardin. Si parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, centrali maiello A. e Sirocchi, schiacciatori De Grandis e Pennati, libero Mancuso. Nel primo set fila tutto liscio e Domodossola chiude 18 a 25. Tutta un'altra storia nel secondo set quando i padroni di casa alzano il ritmo al servizio e a muro. Il set si fa' subito complicato con Domo che parte dietro di 4 lunghezze. Entra Saclusa in ragia. Il primo pareggio arriva intorno al 20 pari e poi si prosegue punto a punto fino al 28 a 30 finale quando chiude Sirocchi con un ace.