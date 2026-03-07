La Varzese affronta un Vogogna assetato di punti

Carpignano- Esio Verbania; Cannobiese-Bagnella; Varzese-Vogogna; Agrano-Dormelletto Comignago; Feriolo-Momo; Sizzano-Omegna; Virtus Villadossola-Quaronese; Cameri-Romagnano. Questo il programma della 24° giornata di Prima Categoria.

Inutile dire che l’attenzione sarà su Feriolo-Momo, pur la capolista parte dal vantaggio di 14 punti in classifica e, ipoteticamente, potrebbe anche pure su due risultati. Ma la truppa di Pissardo (che vinse all'andata) farà di tutto per confermare la supremazia sin qui confermata a suon di punti e gol. Recuperare 14 punti è difficile anche per il Momo, ma una vittoria sarebbe anche prestigio e orgoglio.

Il Bagnella invece non avrà una trasferta facile in quel di Cannobio. I locali non sono ancora tagliati fuori dalla zona play off e viaggiano con 10 vittorie 9 sconfitte. Il Bagnella è una delle formazioni che ha pareggiato di più (9), la Cannobiese una di quelle allergiche ai pari (4).

La Virtus Villa deve tener il passo e con la Quaronese deve anche tornare a vincere dopo la scivolata di Bagnella. Pure il Dormelletto Comignago deve macinar punti se vuole restare nell’olimpo della zona alta. Lacuali che giocheranno in casa dell’Agrano, ultimo a 4 punti della penultima (Vogogna) e a 5 dalla terzultima (Esio).

Proprio l’Esio se la vede col Carpignano capace di andare a vincere a Omegna per 4 a 0. Ma anche i verbanesi arrivano da 4 a 3 rifilato all’Agrano. Una partita delicata.

Come delicato è il derby Varzese-Vogogna. I granata stanno meglio in classifica, i biancoverdi invece non riescono ad uscire del tunnel. L’undici divedrino sta facendo un discreto campionato e su 31 punti ne ha fatti 18 in casa. Il Vogogna gioca ma non trae profitto e nella lotta sul fondo Sizzano e Romagnano sono distanti 11 e 10 punti.

Partita delicata pure per Cameri e Romagnano che si battono sul fondo. Vincere, per entrambe varrebbe doppio.

Il Sizzano riceve l’Omegna che si lecca ancora la ferite del ko interno di domenica. Per i novaresi tre punti servirebbero a togliersi dall’impaccio del fondo classifica, per i cusiani restare in corsa per i play off e confermare quanto di buono fatto sinora con l’arrivo di Vono in panchina.