Calcio | 07 marzo 2026, 17:05

Sfida delicata per il Piedimulera contro la Union Novara

Promozione, in casa della Virtus Vercelli la Juventus Domo cerca continuità

L’Arona in casa del Quincinetto Tavagnasco, l’Ornavassese che riceve il Banchette Colleretto. Il Gravellona che gioca a Ivrea, la Juventus Domo in trasferta nella tana della Virtus Vercelli. Piedimulera che ospita la Union Novara. Poi la 24a di Promozione propone anche Orizzonti Canavese-Città di Casale; Ce.Ver.Sa.Ma. – Gattinara; Dufour Varallo-Lupetti Bianchi Trino.

Occhi puntati sulla sfida salvezza tra Piedimulera e Union Novara, con gli ossolani a 19 punti e i novaresi a 26, un gradino fuori dai play out. Al ‘Terzi’ ci si gioca molto perché entrambe hanno sete di punti salvezza. La squadra di Poma arriva da 4 risultati utili consecutivi, la Union altrettanto.

La Virtus Vercelli che domenica ha fermato sul pari il Casale, riceva una Juventus Domo che si è risvegliata dopo un momento difficile. I granata cercano di salire al secondo posto, dopo aver battuto e avvicinato la Dufour Varallo.

Delicato il match tra Ornavassese e Banchette Colleretto. Ospiti che sono sopra di 5 punti, ossolani che devono tornare a vincere per risollevarsi. L’ultima – prestigiosa- vittoria è quella del primo febbraio a Casale, poi tre sconfitte e un pari.

L’Arona se la vede con il Quincinetto Tavagnasco. Per i lacuali (7 punti nelle ultime tre gare) occorre continuità.

Infine il Gravellona, che va a Ivrea. Trenta punti separano le due squadre, con gli arancioneri che sperano di chiudere il torneo con almeno una vittoria.

re.ba.

