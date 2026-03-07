Sfida delicata per il Piedimulera contro la Union Novara

L’Arona in casa del Quincinetto Tavagnasco, l’Ornavassese che riceve il Banchette Colleretto. Il Gravellona che gioca a Ivrea, la Juventus Domo in trasferta nella tana della Virtus Vercelli. Piedimulera che ospita la Union Novara. Poi la 24a di Promozione propone anche Orizzonti Canavese-Città di Casale; Ce.Ver.Sa.Ma. – Gattinara; Dufour Varallo-Lupetti Bianchi Trino.

Occhi puntati sulla sfida salvezza tra Piedimulera e Union Novara, con gli ossolani a 19 punti e i novaresi a 26, un gradino fuori dai play out. Al ‘Terzi’ ci si gioca molto perché entrambe hanno sete di punti salvezza. La squadra di Poma arriva da 4 risultati utili consecutivi, la Union altrettanto.

La Virtus Vercelli che domenica ha fermato sul pari il Casale, riceva una Juventus Domo che si è risvegliata dopo un momento difficile. I granata cercano di salire al secondo posto, dopo aver battuto e avvicinato la Dufour Varallo.

Delicato il match tra Ornavassese e Banchette Colleretto. Ospiti che sono sopra di 5 punti, ossolani che devono tornare a vincere per risollevarsi. L’ultima – prestigiosa- vittoria è quella del primo febbraio a Casale, poi tre sconfitte e un pari.

L’Arona se la vede con il Quincinetto Tavagnasco. Per i lacuali (7 punti nelle ultime tre gare) occorre continuità.

Infine il Gravellona, che va a Ivrea. Trenta punti separano le due squadre, con gli arancioneri che sperano di chiudere il torneo con almeno una vittoria.