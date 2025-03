Il Cai di Macugnaga elegge il nuovo consiglio direttivo

Sabato 29 marzo, presso la Kongresshaus di Macugnaga, si svolgerà l’annuale assemblea e le elezioni del nuovo consiglio direttivo del Cai Macugnaga.

Importanti risultati sono stati raggiunti nel corso del 2024 e a inizio 2025: circa 15mila euro di contributi ottenuti e spesi in Valle Anzasca; la partecipazione della sezione, con il sostegno del comune di Calasca Castiglione e del Cai Piedimulera, a una manifestazione di interesse per la manutenzione del Sentiero Italia, per un valore complessivo di contributo richiesto di oltre 50mila euro; la creazione di un nuovo bivacco all’Alpe Caspisana di Fuori, nona struttura ricettiva in capo al Cai Macugnaga; l’organizzazione di una serata culturale con la proiezione del docu-film "Le linci selvagge", presentato lo scorso anno al Locarno Film Festival; la sostituzione e implementazione dei cartelli escursionistici della Valle, con una media annuale di circa un centinaio; il lavoro costante con il Cai centrale e regionale a seguito dell'evento alluvionale del giugno scorso, al fine di ottenere alcune centinaia di migliaia d'euro da impiegare per il ripristino dei sentieri; il sostegno costante alle realtà legate al Cai Macugnaga, come il coro Monterosa e il Museo della montagna e del contrabbando; la manutenzione ordinaria della rete sentieristica della Valle Anzasca e quella straordinaria, ancora in corso, del rifugio Oberto-Maroli volta alla ristrutturazione dei “servizi”. Molte altre iniziative saranno intraprese durante tutto il 2025.

“Noi crediamo fortemente che il Cai Macugnaga abbia urgentemente bisogno di "nuove e volenterose leve" per continuare nelle sue attività a favore della nostra Valle. Far parte del Cai, secondo noi, significa essere consapevoli dei veri valori della montagna e che si tratta di uno strumento per veicolare fondi sul territorio e impiegarli per tutti i suoi fruitori, coloro che mantengono viva la montagna. La nostra sezione ha bisogno di tutti, in particolare dei giovani soci, così da poter garantire il futuro più roseo, ma anche di coloro che negli anni hanno maturato esperienza”, commenta il consiglio direttivo, il quale specifica e invita gli escursionisti che frequentano la Valle “che se dovessero riscontrare problematiche alla segnaletica o alla cartellonistica di non esitare a segnalarle, di rispettare i bivacchi e di riportare in paese i rifiuti”.