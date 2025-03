Operazione Betulla: il podcast in anteprima al Castello Visconteo di Vogogna

Domani, martedì 25 marzo, alle 18.30, il Castello Visconteo di Vogogna ospiterà la presentazione in anteprima del podcast “Operazione Betulla - La mafia al Nord non esiste”, un’inchiesta giornalistica che riporta alla luce un capitolo storico spesso rimosso dalla memoria collettiva. L’evento sarà un'opportunità per ascoltare alcuni estratti inediti del podcast, ideato da Arianna Giannini Tomà, giornalista d’inchiesta e autrice di romanzi, che insieme a Ester Memeo, producer e founder di Podstar, e Valentina Sandroni, avvocata penalista, discuteranno del tema della mafia al Nord e del suo impatto sulle comunità locali.

Nel 1993, Domodossola ha rischiato di diventare il primo comune del Nord Italia a essere sciolto per infiltrazioni mafiose, un episodio che avrebbe dovuto cambiare la percezione della criminalità organizzata nel settentrione, ma che è stato dimenticato nel tempo. Con Davide Galletti, referente del presidio Libera “R. Antiochia” di Domodossola, che modererà l’incontro, l’evento si concentrerà su come la mafia si manifesti nelle scelte quotidiane e nelle complici invisibili che le permettono di esistere.

Il podcast, prodotto da Podstar, ripercorre questa vicenda dimenticata, raccontando attraverso le voci degli esperti come la mafia abbia influenzato e continui a influenzare la vita nel Nord Italia. Un'inchiesta che invita a riflettere su ciò che è stato e su come riconoscere i segnali della criminalità organizzata per evitare che la storia si ripeta.

L’evento è organizzato da Podstar, con il supporto del Coordinamento provinciale di Libera Vco, e si inserisce nel percorso dei “100 passi verso il 21 marzo” di Libera Vco.