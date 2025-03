Causò lesioni personali alla vicina di casa nel 2014: ordine di carcerazione per un 60enne domese

A Domodossola i carabinieri della locale compagnia hanno tratto in arresto un 60enne, residente in città, colpito da un ordine di esecuzione di carcerazione e dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione per delle lesioni personali aggravate che aveva procurato nel dicembre 2014 ai danni della vicina di casa a seguito di dissidi di vicinato.

Sempre i carabinieri di Domodossola durante l’attività di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà due soggetti, uno perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 cm senza che ne giustificasse il porto e il secondo perché soggetto extracomunitario irregolare sul territorio nazionale e quindi denunciato in stato di libertà per la violazione del testo unico sull’immigrazione.