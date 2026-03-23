Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Genova in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 23 marzo. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Greggio.

Tra allacciamento D08/A26 e Borgomanero in direzione Genova dalle 00.00 alle 5.00 di giovedì 26 marzo. Uscita consigliata ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Chiusura dell’entrata in direzione Gravellona Toce della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 24 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

Sulla S36 Stroppiana - Santhià, chiusura dell’uscita provenendo da Santhià della stazione di Vercelli ovest, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 24 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli est.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notti di lunedì 23, martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27 marzo. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 159+000 e 159+950 in modalità permanente.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona ta le pkm 187+000 e 188+900 in modalità permanente da lunedì 23 a venerdì 27 marzo.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+500 e 187+100 in modalità permanente da lunedì 23 a venerdì 27 marzo.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 Trafori tra le pkm 12+800 e 9+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione A26 Trafori tra le pkm 25+900 e 25+400 in modalità permanente da lunedì 23 a mercoledì 25 marzo.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona tra le pkm 154+700 e 158+400 in modalità permanente.