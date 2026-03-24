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Viabilità e trasporti | 24 marzo 2026, 15:54

Vigezzina-Centovalli, stop ai treni tra Ribellasca e Re il 25 marzo

Intervento su un viadotto: attivo servizio sostitutivo con autobus tra Italia e Svizzera

Vigezzina-Centovalli, stop ai treni tra Ribellasca e Re il 25 marzo

Interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Vigezzina-Centovalli nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026. Il traffico ferroviario sarà sospeso tra le stazioni di Ribellasca e Re per consentire un intervento di rinforzo strutturale su un viadotto in pietra naturale situato lungo la tratta Olgia 2 – Ribellasca.

A causa dei lavori, alcune corse non saranno effettuate. In particolare risultano soppresse: il treno RE 120, in partenza da Locarno alle 06:50, il treno PE 41, in partenza da Domodossola alle 08:26.

Per limitare i disagi ai viaggiatori, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus lungo il percorso via Brissago e Cannobio, garantendo così il collegamento tra le località interessate. I passeggeri sono invitati a consultare preventivamente gli orari aggiornati online e a considerare possibili allungamenti dei tempi di viaggio.

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