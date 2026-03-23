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Confine | 23 marzo 2026, 09:13

Comportamenti incivili, RegionAlps lancia una campagna di sensibilizzazione sui treni del Vallese

Saranno messi cartelli e adesivi per incoraggiare i passeggeri a rispettare le regole

Comportamenti incivili, RegionAlps lancia una campagna di sensibilizzazione sui treni del Vallese

Crescono i casi di  inciviltà e RegionAlps lancia una campagna di sensibilizzazione sui treni del Vallese.

In queste ore la compagnia ferroviaria RegionAlps ha lanciato una campagna visto l'aumento dei comportamenti antisociali: telefonate a voce alta, rifiuti abbandonati, passeggeri che mettono i piedi sui rifiuti ed altri comportamenti.

Così RegionAlps ha messo cartelli e adesivi sui treni e nelle stazioni di tutto il Vallese ricordano ai passeggeri le norme di comportamento da seguire. L’aumento dei comportamenti antisociali ha indotto  l'azienda ad avviare una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i passeggeri a rispettare le regole. La campagna sarà promossa anche sui social media.

re.ba.

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