Comportamenti incivili, RegionAlps lancia una campagna di sensibilizzazione sui treni del Vallese

Crescono i casi di inciviltà e RegionAlps lancia una campagna di sensibilizzazione sui treni del Vallese.

In queste ore la compagnia ferroviaria RegionAlps ha lanciato una campagna visto l'aumento dei comportamenti antisociali: telefonate a voce alta, rifiuti abbandonati, passeggeri che mettono i piedi sui rifiuti ed altri comportamenti.

Così RegionAlps ha messo cartelli e adesivi sui treni e nelle stazioni di tutto il Vallese ricordano ai passeggeri le norme di comportamento da seguire. L’aumento dei comportamenti antisociali ha indotto l'azienda ad avviare una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i passeggeri a rispettare le regole. La campagna sarà promossa anche sui social media.