Pasqua senza cantieri, autostrade più scorrevoli

Il Piemonte si prepara a vivere le festività primaverili con meno disagi per chi viaggia: da Pasqua fino al ponte del 2 giugno, cantieri autostradali sospesi o ridotti garantiranno maggiore fluidità del traffico lungo la rete regionale, anche nel Verbano Cusio Ossola, per agevolare anche gli spostamenti turistici.

Sulla A26, principale arteria per il Vco, i lavori strutturali su viadotti, giunti e barriere di sicurezza proseguono, ma con una pianificazione attenta alle festività. Il cantiere principale tra Baveno e Carpugnino è stato rimodulato per garantire due corsie in direzione prevalente nei fine settimana e nei ponti, mentre interventi minori su altri tratti non impatteranno sulla circolazione. Anche le altre tratte, come la A6 Torino-Savona, saranno percorribili con due corsie disponibili nella direzione di marcia prevalente, un’importante novità rispetto agli anni passati.

"Grazie al coordinamento con il Ministero e le concessionarie – spiega l’assessore regionale Marco Gabusi – stiamo riuscendo a ridurre i disagi, garantendo sicurezza e manutenzione, e permettendo ai residenti e ai turisti di attraversare il Vco senza rallentamenti e code eccessive".

Il piano rientra in un’azione più ampia che interesserà tutte le principali autostrade piemontesi, con particolare attenzione a periodi di traffico intenso e alle arterie di collegamento verso Liguria e Lombardia, per assicurare spostamenti più veloci e sicuri.