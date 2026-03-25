Gusmeroli sollecita un confronto urgente sui disservizi ferroviari che riguardano anche il Vco

Il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha formalmente richiesto un incontro congiunto ai vertici di Rfi, Trenitalia e Trenord a seguito dei gravi disservizi registrati negli ultimi mesi sulle linee Milano–Arona–Domodossola, Arona–Novara e Novara–Domodossola.

I problemi segnalati dai pendolari e dai turisti riguardano frequenti soppressioni e modifiche dei treni non adeguatamente comunicate, carenze nei sistemi informativi e gestione insufficiente dei servizi sostitutivi, con disagi ulteriormente aggravati dai lavori infrastrutturali legati al Pnrr.

Nei giorni scorsi il sindaco ha avuto un lungo confronto telefonico con RFI per fare il punto sulla situazione e richiedere interventi concreti sulle criticità evidenziate. L’obiettivo della richiesta di incontro, che dovrebbe svolgersi ad Arona, è quello di individuare soluzioni operative condivise per ridurre i disagi e migliorare la qualità del servizio ferroviario.