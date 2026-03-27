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Viabilità e trasporti | 27 marzo 2026, 10:07

Corteo “Together” contro guerre e monarchie: modifiche alla viabilità

Sabato 28 marzo stop al traffico lungo il percorso della manifestazione tra le 16:30 e le 17:30

In occasione della manifestazione “Toghether- Contro i Re e la loro guerre”, in programma sabato 28 marzo a Domodossola, è previsto un corteo che attraverserà le principali vie cittadine nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 17:30.

Il percorso interesserà: Piazza Repubblica dell’Ossola, via Francioli, corso del Popolo, corso Moneta, corso Ferraris, via Marconi, via Gramsci, via De Gasperi, via Castellazzo, via Cavalieri Vittorio Veneto e ponte dell’88.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, è stata emessa un’ordinanza da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Domodossola, che dispone il divieto di transito lungo tutto il percorso del corteo.

Si invitano pertanto cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Redazione

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