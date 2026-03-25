Linea del Sempione, stop ai treni tra Arona e Domodossola dal 27 al 29 marzo

Modifiche importanti alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola nel fine settimana dal 27 al 29 marzo 2026. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha infatti programmato una serie di interventi di upgrade tecnologico che comporteranno la sospensione del traffico tra le stazioni di Arona e Domodossola.

Nel dettaglio, la circolazione sarà interrotta dalle ore 00:01 di venerdì 27 alle ore 23:59 di domenica 29 marzo tra Arona e Domodossola. Ulteriori limitazioni sono previste tra Arona e Sesto Calende dalle ore 22:30 di sabato 28 marzo fino alle 5:25 di lunedì 30 marzo.

I lavori rientrano in un più ampio piano di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria che interessa anche il quadruplicamento della tratta tra Rho e Parabiago (circa 8 chilometri), con l’inserimento di una nuova fermata a Nerviano, l’adeguamento della stazione di Parabiago e la realizzazione di una bretella di collegamento con la linea per Malpensa.

Tra gli interventi principali anche l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), tecnologia già utilizzata sulle linee ad alta velocità, che consentirà di migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura, aumentare la regolarità della circolazione e garantire una maggiore qualità del servizio. Il nuovo sistema permetterà inoltre una riduzione dei costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Il potenziamento complessivo consentirà un incremento della capacità della linea, la possibilità di attivare nuovi servizi suburbani e una migliore gestione dei flussi di traffico ferroviario.

I lavori, dal valore complessivo di circa 760 milioni di euro e finanziati anche con fondi del PNRR, interesseranno sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza. I viaggiatori sono invitati a verificare in anticipo eventuali variazioni e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili disagi.