Disagi sulla Domodossola-Milano, Vitale dopo la richiesta di Gusmeroli a Rfi: "Basta incontri, servono fatti concreti"

Tornano le polemiche sui disservizi della linea ferroviaria Domodossola-Milano, dopo una nuova giornata nera per i pendolari. A intervenire è Emanuele Vitale, capogruppo consiliare di Progetto VCO e membro della segreteria Pd VCO, che punta il dito contro l’inefficacia degli incontri istituzionali.

"Disastro linea ferroviaria Domodossola-Milano. Gusmeroli chiede incontri ma è un deputato leghista che governa con il ministro dei Trasporti Salvini. Basta parole, servono fatti!", afferma Vitale.

Il riferimento è alla richiesta avanzata da Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, di un incontro urgente con RFI, Trenitalia e Trenord, sollecitato anche dalle segnalazioni dei cittadini. "Lungi da polemizzare con un amministratore che chiede un incontro per chiarimenti ai responsabili dei disservizi – prosegue Vitale – ma il punto è che i chiarimenti non servono più. Ora servono risposte e fatti".

Un altro nodo riguarda il coinvolgimento del territorio. "Non è assolutamente possibile immaginare un incontro che si svolga ad Arona e che escluda il VCO. Sarebbe l'ennesimo e inefficace tentativo di analizzare il problema dal punto di vista locale".

Vitale chiede un cambio di passo deciso, chiamando in causa direttamente il Governo. "Se la Lega, di cui Gusmeroli è rappresentante in Parlamento, e il suo leader Salvini è ministro dei Trasporti, intende davvero risolvere il problema, va coinvolto il Ministero e vanno intraprese azioni forti e decise".

Tra le richieste avanzate, interventi concreti e immediati: "Serve imporre a RFI, Trenitalia e Trenord l'organizzazione di servizi sostitutivi all'altezza, un cronoprogramma chiaro degli interventi e soprattutto una politica tariffaria, da qui al 2028, nettamente favorevole ai viaggiatori".

Infine, l’attacco si estende anche alla situazione della viabilità autostradale: "Lo stesso discorso vale per gli infiniti cantieri della A26 con Autostrade per l'Italia. Governano sui territori, nelle Province, nelle Regioni e a Roma: facciano qualcosa".

Un intervento duro che riaccende il dibattito su una delle criticità più sentite dai pendolari del Verbano Cusio Ossola.