Senso unico alternato sulla 'Cannobina': lavori da aprile a fine giugno

Nuove modifiche alla viabilità in Valle Vigezzo. Con un ordinanza Anas ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato lungo la strada statale 631 “di Valle Cannobina”, nel territorio comunale di Malesco.
Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 25+040 e il chilometro 25+150, dove il traffico sarà regolato tramite impianto semaforico o movieri.
La limitazione entrerà in vigore dal 13 aprile al 30 giugno e si rende necessaria per consentire l’installazione di un ponteggio e l’avvio dei lavori di imbiancatura di un edificio adiacente alla carreggiata. L’intervento, autorizzato da Anas, comporterà inevitabili rallentamenti alla circolazione, in particolare nei momenti di maggiore traffico.