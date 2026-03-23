Canton Ticino, tutte le postazioni dei radar per il controllo della velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda nell’ambito della prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali. Si rinnova quindi l’appello a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, per salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. A tale scopo, e con l’obiettivo di prevenire incidenti, durante la settimana 13 — dal 23.03.2026 al 29.03.2026 — verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona: Gnosca, Cadenazzo, Giubiasco, Bellinzona, Claro.

Distretto di Leventina: Chiggiogna.

Distretto di Blenio: Dongio.

Distretto di Riviera: Osogna Stazione, Lodrino.

Distretto di Locarno: Magadino, Camedo, Losone, Arcegno, Muralto, Locarno, Ascona.

Distretto di Vallemaggia: Gordevio.

Distretto di Lugano: Rivera, Molino Nuovo, Davesco-Soragno, Castagnola, Arogno, Bioggio, Gravesano, Agno, Carona, Pazzallo, Cadro, Banco, Madonna del Piano, Caslano, Mezzovico, Canobbio, Taverne, Lamone.

Distretto di Mendrisio: Novazzano, Coldrerio, Riva San Vitale, Balerna, Morbio Inferiore, Stabio, San Pietro, Vacallo.

Controlli della velocità semi-stazionari: Castione, Gerra Piano, Carnago, Genestrerio.

Sono esclusi da questo elenco i controlli effettuati con vetture civetta e quelli eseguiti con pistola laser, strumenti riservati esclusivamente al contrasto di infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non si applica inoltre ai controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si precisa altresì che la sola Polizia cantonale mantiene la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati al fine di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero infine non avere luogo per esigenze di servizio o a causa di problemi tecnici.